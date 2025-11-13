Рейтинг@Mail.ru
Дети бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернулись в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
14:57 13.11.2025
Дети бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернулись в Россию
Дети бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернулись в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
Дети бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернулись в Россию
Дети погибшей в Таиланде бывшей жительницы Магадана вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
россия
пхукет (остров)
магадан
юрий гришан
россия
пхукет (остров)
магадан
происшествия, россия, пхукет (остров), магадан, юрий гришан
Происшествия, Россия, Пхукет (остров), Магадан, Юрий Гришан
Дети бывшей жительницы Магадана, погибшей в Таиланде, вернулись в Россию

Дети погибшей в Таиланде бывшей жительницы Магадана прилетели в Хабаровск

© Fotolia / Reise-und NaturfotoВид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
Вид на Камала Бич в Таиланде. Архивное фото
МАГАДАН, 13 ноя - РИА Новости. Дети погибшей в Таиланде бывшей жительницы Магадана вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Гришан.
Как рассказали РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет, 41-летняя россиянка скончалась на острове Пхукет, где она проживала. Российские волонтеры в Таиланде собрали средства на авиабилеты для детей, отец которых находится в России. Гришан сообщал ранее, что власти Магадана помогают вернуть двух детей бывшей жительницы города.
"Сегодня дети вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск. Их встретил отец", - написал Гришан в своем Telegram-канале.
ПроисшествияРоссияПхукет (остров)МагаданЮрий Гришан
 
 
