Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было
Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было - РИА Новости, 13.11.2025
Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было
Детей среди пострадавших при пожаре в инфекционной клинической больнице Саратова нет, эвакуированных пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в...
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было
САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Детей среди пострадавших при пожаре в инфекционной клинической больнице Саратова нет, эвакуированных пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"В ГУЗ "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" произошло возгорание. Все ответственные службы, в том числе и персонал лечебного учреждения, сработали оперативно. Проведена эвакуация пациентов и персонала в соседние помещения. У семи человек (все взрослые) незначительное отравление продуктами горения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Перевод в специализированные учреждения не требуется. Пациентам продолжается оказываться вся необходимая медицинская помощь в полном объеме в другом корпусе", - уточнили в пресс-службе минздрава.
Ранее в областной прокуратуре сообщали, что пожар в медицинском учреждении на Московском шоссе вспыхнул в четверг в 1.40 мск в трех лечебных боксах одного из корпусов на втором этаже.
По данным ГУМЧС, были эвакуированы 97 человек, площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия от МЧС
работали 48 человек личного состава, 10 единиц техники. Причину возгорания выясняются пожарные дознаватели.