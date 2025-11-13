Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было

"В ГУЗ "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" произошло возгорание. Все ответственные службы, в том числе и персонал лечебного учреждения, сработали оперативно. Проведена эвакуация пациентов и персонала в соседние помещения. У семи человек (все взрослые) незначительное отравление продуктами горения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Перевод в специализированные учреждения не требуется. Пациентам продолжается оказываться вся необходимая медицинская помощь в полном объеме в другом корпусе", - уточнили в пресс-службе минздрава.