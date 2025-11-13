Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона

Как отмечал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские бойцы ведут бои за освобождение микрорайона "Корабел" на Карантинном острове в низовьях Днепра.

По последним данным министерства, группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и нанесла удары по трем бригадам ВСУ в районе Степногорска, Малой Токмачки, Новоандреевки в Запорожской области и Никольского в Херсонской.