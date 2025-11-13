Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона

Специальная военная операция на Украине
 
08:23 13.11.2025 (обновлено: 08:47 13.11.2025)

Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона


Войска беспилотных систем уничтожили десант ВСУ в районе Херсона, сообщило Минобороны.

















Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона

Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре в районе Херсона

© РИА Новости / Станислав Красильников



Военнослужащий запускает дрон. Архивное фото


МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Войска беспилотных систем уничтожили десант ВСУ в районе Херсона, сообщило Минобороны.
«
"Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов "ВТ-40" и "КТ" поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника", — заявили в ведомстве.

Как отмечал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские бойцы ведут бои за освобождение микрорайона "Корабел" на Карантинном острове в низовьях Днепра.

По последним данным министерства, группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и нанесла удары по трем бригадам ВСУ в районе Степногорска, Малой Токмачки, Новоандреевки в Запорожской области и Никольского в Херсонской.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо
12 ноября, 13:49
Противник потерял до 60 военнослужащих, лишился восьми автомобилей, САУ "Богдана", пяти станций радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки, двух радиолокационных станций и четырех складов.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
