Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона
Войска беспилотных систем уничтожили десант ВСУ в районе Херсона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:23:00+03:00
2025-11-13T08:23:00+03:00
2025-11-13T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсон
днепр (река)
запорожская область
2025
Новости
ru-RU
Российские дроны уничтожили десант ВСУ в районе Херсона
Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре в районе Херсона
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Войска беспилотных систем уничтожили десант ВСУ в районе Херсона, сообщило Минобороны.
«
"Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон
было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов "ВТ-40" и "КТ" поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника", — заявили в ведомстве.
Как отмечал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские бойцы ведут бои за освобождение микрорайона "Корабел" на Карантинном острове в низовьях Днепра.
По последним данным министерства, группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и нанесла удары по трем бригадам ВСУ в районе Степногорска, Малой Токмачки, Новоандреевки в Запорожской области и Никольского в Херсонской.
Противник потерял до 60 военнослужащих, лишился восьми автомобилей, САУ "Богдана", пяти станций радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки, двух радиолокационных станций и четырех складов.
Херсонская область
расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.