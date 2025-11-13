Рейтинг@Mail.ru
14:30 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/deputaty-2054756492.html
Володин рассказал о пенсиях депутатов Госдумы
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
россия
2025
вячеслав володин, госдума рф, общество, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Россия
Фойе здания Государственной Думы РФ
Фойе здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Фойе здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пересматривать размер пенсии депутатов Госдумы не планируется, они остались прежними, при этом они в полтора раза меньше, чем у региональных депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутатские пенсии не пересматривались, пересматривать мы не планируем. Более того, они у нас скорректированы с точки зрения необходимости проработать хотя бы созыв, а до этого можно было на один день зайти и получить пенсию. Тот, кто дискредитирует парламент, не поощряется, и мы это тоже в систему ввели. Мы стараемся сделать все для того, чтобы с себя спросить", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что пенсия депутатов Государственной думы на сегодняшний день осталась прежней. Председатель Госдумы добавил, что на данный момент пенсия регионального депутата в полтора раза больше, чем федерального.
Вячеслав ВолодинГосдума РФОбществоРоссия
 
 
