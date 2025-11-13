Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Коломойский* мог быть информатором НАБУ по делу о коррупции на Украине
16:13 13.11.2025
СМИ: Коломойский* мог быть информатором НАБУ по делу о коррупции на Украине
СМИ: Коломойский* мог быть информатором НАБУ по делу о коррупции на Украине
СМИ: Коломойский* мог быть информатором НАБУ по делу о коррупции на Украине

Игорь Коломойский*
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский*. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) мог стать информатором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в громком деле о коррупции в сфере энергетики на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
"Многое указывает на то, что значительный массив информации по (фигуранту дела бизнесмену Тимуру) Миндичу, а возможно и по (Владимиру) Зеленскому, следствию слил Коломойский*. Тем более что Миндич долгое время был очень близким к нему человеком", - приводит издание слова источника из офиса Зеленского.
По словам источника, в течение нескольких недель до обнародования информации по делу о коррупции в энергетике Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, после которых рассказывал знакомым, что "Зеленскому скоро конец".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского* Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
