Работники Starbucks начали масштабную забастовку в США
Работники Starbucks начали масштабную забастовку в США
Работники Starbucks начали масштабную забастовку в США
Профсоюз работников американской сети кофеен Starbucks в четверг начал бессрочную забастовку по меньшей мере в 40 городах США, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 13.11.2025
Работники Starbucks начали масштабную забастовку в США
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Профсоюз работников американской сети кофеен Starbucks в четверг начал бессрочную забастовку по меньшей мере в 40 городах США, сообщает телеканал CNBC
.
"В четверг, в день красных стаканов (ежегодная акция Starbucks - ред.), который обычно становится одним из крупнейших по продажам для сети днём в году, профсоюз работников Starbucks начал бессрочную забастовку как минимум в 40 городах", - сообщает телеканал.
По данным CNBC, профсоюз добивается усовершенствования рабочего графика, повышения заработной платы и урегулирования сотен обвинений в недобросовестной практике трудовых отношений, выдвинутых против сети кофеен. Обе стороны возложили вину друг на друга за неспособность достичь соглашения.
По информации профсоюза, более тысячи бариста из 65 кофеен приняли участие в забастовке.
Как сообщает телеканал, работники заявили, что готовы к расширению своего протеста, угрожая сделать его масштабнейшей и самой продолжительной забастовкой в истории компании, в случае если Starbucks не заключит справедливый профсоюзный договор и не урегулирует обвинения в недобросовестной практике трудовых отношений. Компания находится в поисках новых предложений по решению основных разногласий, чтобы завершить работу над договором.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле
, управляет сетью с почти 41 тысячей кофеен по всему миру.