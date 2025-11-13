Работники Starbucks начали масштабную забастовку в США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Профсоюз работников американской сети кофеен Starbucks в четверг начал бессрочную забастовку по меньшей мере в 40 городах США, сообщает телеканал Профсоюз работников американской сети кофеен Starbucks в четверг начал бессрочную забастовку по меньшей мере в 40 городах США, сообщает телеканал CNBC

"В четверг, в день красных стаканов (ежегодная акция Starbucks - ред.), который обычно становится одним из крупнейших по продажам для сети днём в году, профсоюз работников Starbucks начал бессрочную забастовку как минимум в 40 городах", - сообщает телеканал.

По данным CNBC, профсоюз добивается усовершенствования рабочего графика, повышения заработной платы и урегулирования сотен обвинений в недобросовестной практике трудовых отношений, выдвинутых против сети кофеен. Обе стороны возложили вину друг на друга за неспособность достичь соглашения.

По информации профсоюза, более тысячи бариста из 65 кофеен приняли участие в забастовке.

Как сообщает телеканал, работники заявили, что готовы к расширению своего протеста, угрожая сделать его масштабнейшей и самой продолжительной забастовкой в ​​истории компании, в случае если Starbucks не заключит справедливый профсоюзный договор и не урегулирует обвинения в недобросовестной практике трудовых отношений. Компания находится в поисках новых предложений по решению основных разногласий, чтобы завершить работу над договором.