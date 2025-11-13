Компания Chery извинилась за неудавшуюся промоакцию на горе Тяньмэнь

ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Китайский автопроизводитель Chery принес извинения за неудавшиеся испытания кроссовера Fengyun X3L на горе Тяньмэнь в национальном парке Чжанцзяцзе, в ходе которых автомобиль не смог подняться по крутому склону и едва не скатился вниз.

"Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе провинции Хунань были приостановлены из-за непредвиденного инцидента, что привлекло всеобщее внимание. Мы приносим искренние извинения району горы Тяньмэнь, туристам, партнерам и всем друзьям, которые обеспокоены этим происшествием", - сказано в заявлении компании, опубликованном ей в четверг.

По предварительным данным, причиной инцидента стало отсоединение страховочного троса, который запутался в правом колесе, что привело к блокировке передачи мощности и спуску автомобиля вниз. В результате кроссовер врезался в ограждение и получил частичные повреждения.

Отмечается, что никто не пострадал, ущерб окружающей среде также не был нанесен. Компания пообещала устранить последствия инцидента и компенсировать расходы на восстановительные работы на территории туристического объекта.