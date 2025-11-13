https://ria.ru/20251113/chery-2054870922.html
Компания Chery извинилась за неудавшуюся промоакцию на горе Тяньмэнь
Компания Chery извинилась за неудавшуюся промоакцию на горе Тяньмэнь - РИА Новости, 13.11.2025
Компания Chery извинилась за неудавшуюся промоакцию на горе Тяньмэнь
Китайский автопроизводитель Chery принес извинения за неудавшиеся испытания кроссовера Fengyun X3L на горе Тяньмэнь в национальном парке Чжанцзяцзе, в ходе... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:10:00+03:00
2025-11-13T22:10:00+03:00
2025-11-13T22:10:00+03:00
в мире
хунань
китай
chery automobile
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_0:219:3250:2047_1920x0_80_0_0_2679e287761280e7c5d4b6d375f4150a.jpg
https://ria.ru/20251113/opasnost-2054627108.html
https://ria.ru/20251113/avto-2054844652.html
хунань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828725600_521:0:3250:2047_1920x0_80_0_0_d08fbb73969cb89bdeed50e5fca8b19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хунань, китай, chery automobile
В мире, Хунань, Китай, Chery Automobile
Компания Chery извинилась за неудавшуюся промоакцию на горе Тяньмэнь
Chery извинился за неудавшиеся испытания кроссовера на горе Тяньмэнь
ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Китайский автопроизводитель Chery принес извинения за неудавшиеся испытания кроссовера Fengyun X3L на горе Тяньмэнь в национальном парке Чжанцзяцзе, в ходе которых автомобиль не смог подняться по крутому склону и едва не скатился вниз.
"Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе провинции Хунань
были приостановлены из-за непредвиденного инцидента, что привлекло всеобщее внимание. Мы приносим искренние извинения району горы Тяньмэнь, туристам, партнерам и всем друзьям, которые обеспокоены этим происшествием", - сказано в заявлении компании, опубликованном ей в четверг.
По предварительным данным, причиной инцидента стало отсоединение страховочного троса, который запутался в правом колесе, что привело к блокировке передачи мощности и спуску автомобиля вниз. В результате кроссовер врезался в ограждение и получил частичные повреждения.
Отмечается, что никто не пострадал, ущерб окружающей среде также не был нанесен. Компания пообещала устранить последствия инцидента и компенсировать расходы на восстановительные работы на территории туристического объекта.
Гора Тяньмэнь (в переводе с китайского "Небесные ворота") знаменита живописными видами, одной из самых протяженных канатных дорог в мире и природной аркой на своей вершине. Добраться до нее можно через "Лестницу в Небо", состоящую из 999 ступеней.