В Госдуме определили национальность Чебурашки
15:09 13.11.2025
В Госдуме определили национальность Чебурашки
В Госдуме определили национальность Чебурашки
израиль, андрей макаров, чебурашка, госдума рф, общество
Израиль, Андрей Макаров, Чебурашка, Госдума РФ, Общество
В Госдуме определили национальность Чебурашки

Кукла-персонаж Чебурашки
Кукла-персонаж Чебурашки. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку определил национальность Чебурашки - он был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля.
В ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса "Родная игрушка".
"А Чебурашку можно? Давайте хоть до него няшки дадим. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили - была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы", - сказал Макаров.
Один из депутатов вспомнил о марокканских мандаринах. На это Макаров ответил - что Чебурашка прибыл в ящике с апельсинами, а не мандаринами. "А апельсины - можете проверить - испанские к нам не приезжали. Чебурашка - не испанец... В общем, отечественную игрушку тоже поддерживаем", - заключил глава комитета.
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
29 июля, 09:41
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
ИзраильАндрей МакаровЧебурашкаГосдума РФОбщество
 
 
