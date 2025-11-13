Рейтинг@Mail.ru
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/chast-2054665207.html
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:00:00+03:00
2025-11-13T09:00:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg
https://ria.ru/20251106/vsu-2053127329.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_fc38fda85a688b9627a39f8a6e004fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ

Mundo: оставшаяся часть бронетехники ВСУ не используется в боях из-за уязвимости

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты, пишет испанская газета Mundo, поговорившая с несколькими украинским военными.
"Бронетехника уже не используется. Не только потому, что ее большая часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и в большинстве случаев бесполезна. Все танки находятся в тылу", - пишет издание.
Один из украинских военных, сержант Василий, в разговоре с Mundo признал, что танковые экипажи уже используются в качестве пехоты.
Россия считает, что поставки иностранных вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт
6 ноября, 09:25
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала