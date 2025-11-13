https://ria.ru/20251113/chast-2054665207.html
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ
Mundo: оставшаяся часть бронетехники ВСУ не используется в боях из-за уязвимости
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты, пишет испанская газета Mundo, поговорившая с несколькими украинским военными.
"Бронетехника уже не используется. Не только потому, что ее большая часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и в большинстве случаев бесполезна. Все танки находятся в тылу", - пишет издание.
Один из украинских военных, сержант Василий, в разговоре с Mundo признал, что танковые экипажи уже используются в качестве пехоты.
Россия
считает, что поставки иностранных вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.