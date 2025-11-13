Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты, пишет испанская газета Mundo, поговорившая с несколькими украинским военными.

"Бронетехника уже не используется. Не только потому, что ее большая часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и в большинстве случаев бесполезна. Все танки находятся в тылу", - пишет издание.