Аэропорт Брюсселя снова закрыт из-за беспилотников - РИА Новости, 13.11.2025
02:16 13.11.2025
Аэропорт Брюсселя снова закрыт из-за беспилотников
Брюссельский международный аэропорт Завентем снова закрыт из-за беспилотников с 23 часов по местному времени (01.00 мск), сообщает газета Libre со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
бельгия
брюссель
россия
тео франкен
бельгия
брюссель
россия
2025
в мире, бельгия, брюссель, россия, тео франкен
В мире, Бельгия, Брюссель, Россия, Тео Франкен
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Брюсселя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажир в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Брюссельский международный аэропорт Завентем снова закрыт из-за беспилотников с 23 часов по местному времени (01.00 мск), сообщает газета Libre со ссылкой на местного чиновника Филиппа Тувайда.
"По информации федерального чиновника Филиппа Тувайда, беспилотники, как сообщается, летают над аэропортом Брюсселя с 23 часов (01.00 мск). Воздушное движение приостановлено", - сказано в публикации.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан и ни один беспилотник не был сбит.
Глава МО Бельгии Тео Франкен ранее назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами.
В миреБельгияБрюссельРоссияТео Франкен
 
 
