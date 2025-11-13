ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры, рассказал военный

"Противник использует дроны, с которых сбрасывает денежные купюры, пропитанные ядом. Если взять их без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, и человек через короткое время становится двухсотым (погибшим. — Прим. ред.)", — рассказал он.