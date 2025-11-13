Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры, рассказал военный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 13.11.2025 (обновлено: 11:23 13.11.2025)
ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры, рассказал военный
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
запорожская область
россия
украина
запорожская область
безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область
Украинский беспилотник
Украинский беспилотник
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Украинский беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" фиксируют новые методы диверсионной деятельности противника — боевики ВСУ с помощью беспилотников сбрасывают купюры, пропитанные ядовитыми веществами, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Физрук.
"Противник использует дроны, с которых сбрасывает денежные купюры, пропитанные ядом. Если взять их без перчаток, яд через кожу быстро попадает в кровь, и человек через короткое время становится двухсотым (погибшим. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
