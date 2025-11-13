Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию, его слова приводит издание Die Welt.
"Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию", — сказал он.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели: молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались. В организации отмечали, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.