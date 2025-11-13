Рейтинг@Mail.ru
Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского
21:04 13.11.2025
Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию, его слова приводит издание Die Welt. РИА Новости, 13.11.2025
в мире, германия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, элла либанова
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, Элла Либанова
Мерц выступил с резким призывом в адрес Зеленского

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию, его слова приводит издание Die Welt.
"Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию", — сказал он.
Мерц подчеркнул, что Германию не устраивает растущее число беженцев с Украины, а также подтвердил планы правительства снизить выплаты для переселенцев. В частности, украинцы теперь не смогут получать гражданские пособия.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели: молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались. В организации отмечали, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
В миреГерманияУкраинаФридрих МерцВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныООНЭлла Либанова
 
 
