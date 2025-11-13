https://ria.ru/20251113/bespilotniki-2054795753.html
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.11.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
