Тульский губернатор рассказал об атаке БПЛА на регион
08:27 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/bespilotnik-2054662119.html
Тульский губернатор рассказал об атаке БПЛА на регион
Силы ПВО уничтожили один БПЛА в Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 13.11.2025
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один БПЛА в Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в Telegram-канале.
