Тульский губернатор рассказал об атаке БПЛА на регион
Тульский губернатор рассказал об атаке БПЛА на регион
Силы ПВО уничтожили один БПЛА в Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 13.11.2025
Миляев: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Тульской области