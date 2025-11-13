Рейтинг@Mail.ru
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
07:05 13.11.2025 (обновлено: 17:31 13.11.2025)
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом
технологии
дубай
оаэ
персидский залив
рособоронэкспорт
дубай
оаэ
персидский залив
Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом

Посетители авиакосмического салона Dubai Airshow в Дубае
Посетители авиакосмического салона Dubai Airshow в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Универсальный многофункциональный беспилотный летательный аппарат "КСИ" с модульной архитектурой покажут на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщили в АО "ЦАРС".
"Российская научно-производственная компания в области создания робототехники, резидент Технополиса "Москва" — АО "ЦАРС" — впервые представит свою разработку за рубежом. В рамках российской экспозиции на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах покажут универсальный многофункциональный беспилотный летательный аппарат "КСИ" с модульной архитектурой", — говорится в релизе.
Серийная транспортная платформа "КСИ" мультикоптерного типа с электрическими двигателями способна перевозить полезную нагрузку массой до 25 килограммов, обеспечивая быструю и точную доставку в труднодоступные или удаленные районы, в том числе в жарком климате.
Платформа спроектирована как базовое адаптивное ядро, на основе которого можно формировать различные конфигурации под конкретные задачи. Модульная архитектура позволяет приспосабливать "КСИ" под разные сценарии применения: логистику, экстренную доставку, аэросъемку и специализированные технические решения. При смене профиля системе не требуется глубокая модернизация — достаточно заменить модули или оборудование.
Корпус беспилотника выполнен из карбона и легких металлических сплавов — это обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции.
"Беспилотная авиационная система "КСИ" могла бы применяться в государствах Персидского залива для мониторинга инфраструктуры и энергетических объектов (нефтегазовые площадки, солнечные станции, трубопроводы); экологического контроля и наблюдения за территорией (в том числе над водными и пустынными зонами); доставки грузов в труднодоступные районы; в сельском хозяйстве и природоохранной деятельности, а также в программах "умного города" для осуществления наблюдения в интересах безопасности", — указано в сообщении.
Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае. В рамках мероприятия представят инновации в авиации, космосе и обороне, также пройдут летные демонстрации и конференции. Российская экспозиция организована в отдельном павильоне под эгидой "Рособоронэкспорта", в ней покажут в том числе продукцию производителей беспилотных авиационных систем.
Технологии Дубай ОАЭ Персидский залив Рособоронэкспорт
 
 
