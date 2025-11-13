Российский беспилотник "КСИ" впервые представят за рубежом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Универсальный многофункциональный беспилотный летательный аппарат "КСИ" с модульной архитектурой покажут на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщили в АО "ЦАРС".

« "Российская научно-производственная компания в области создания робототехники, резидент Технополиса "Москва" — АО "ЦАРС" — впервые представит свою разработку за рубежом. В рамках российской экспозиции на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах покажут универсальный многофункциональный беспилотный летательный аппарат "КСИ" с модульной архитектурой", — говорится в релизе.

Серийная транспортная платформа "КСИ" мультикоптерного типа с электрическими двигателями способна перевозить полезную нагрузку массой до 25 килограммов, обеспечивая быструю и точную доставку в труднодоступные или удаленные районы, в том числе в жарком климате.

Платформа спроектирована как базовое адаптивное ядро, на основе которого можно формировать различные конфигурации под конкретные задачи. Модульная архитектура позволяет приспосабливать "КСИ" под разные сценарии применения: логистику, экстренную доставку, аэросъемку и специализированные технические решения. При смене профиля системе не требуется глубокая модернизация — достаточно заменить модули или оборудование.

Корпус беспилотника выполнен из карбона и легких металлических сплавов — это обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции.

« "Беспилотная авиационная система "КСИ" могла бы применяться в государствах Персидского залива для мониторинга инфраструктуры и энергетических объектов (нефтегазовые площадки, солнечные станции, трубопроводы); экологического контроля и наблюдения за территорией (в том числе над водными и пустынными зонами); доставки грузов в труднодоступные районы; в сельском хозяйстве и природоохранной деятельности, а также в программах "умного города" для осуществления наблюдения в интересах безопасности", — указано в сообщении.