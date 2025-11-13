https://ria.ru/20251113/bespilotnik-2054650621.html
В Ростовской области уничтожили два беспилотника
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над территорией двух городов и одного района Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 13.11.2025
