Премьер Белоруссии намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с "Росатом" - РИА Новости, 13.11.2025
19:07 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/belorussija-2054846320.html
Премьер Белоруссии намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с "Росатом"
в мире
белоруссия
минск
россия
алексей лихачев
александр турчинов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
белоруссия
минск
россия
Премьер Белоруссии намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с "Росатом"

Турчин: Белоруссия и "Росатом" должны обсудить конкретные шаги по сотрудничеству

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия и "Росатом" должны обсудить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию, заявил премьер-министр республики Александр Турчин на встрече в Минске с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым.
"Пять лет назад первая электроэнергия с Белорусской АЭС пошла в сеть, два года назад официально ввели станцию в эксплуатацию. Поэтому, конечно, Алексей Евгеньевич, большое спасибо вам за ту помощь, то сотрудничество наше совместное, которое "Росатом" оказывает нашей стране. И конечно, наверное, уже пришло время обсудить конкретные шаги по нашему дальнейшему взаимодействию", - сказал премьер-министр на видеозаписи, распространенной пресс службой белорусского правительства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Создавая энергетику будущего вместе в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин
16 октября, 14:42
Турчин выразил благодарность сотрудникам "Росатома", которые помогали белорусским специалистам в проведении исследований.
"Поэтому хотелось бы в ходе нашей сегодняшней встречи возможные варианты обсудить, иные вещи я хотел бы тоже. Возникли новые идеи", - сказал глава белорусского кабмина.
Лихачев поблагодарил руководство Белоруссии за внимание к неатомным технологиям. По его словам, планируется наращивать мощности минского Республиканского центра аддитивных технологий, являющегося совместным предприятием "Росатома" и белорусского холдинга "Горизонт".
"Работаем и по накопителям энергии", - рассказал Лихачев.
В начале октября Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии сообщил о подписании с "Рсатомом" комплексной программы сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов на 2025-2027 годы. В ведомстве отметили, что документ развивает положения меморандума между правительствами РФ и Белоруссии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.
Зарядка элекромобиля в электрозарядном хабе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Росатом представил новые виды зарядных станций
29 октября, 18:27
 
