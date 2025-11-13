Премьер Белоруссии намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с "Росатом"

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия и "Росатом" должны обсудить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию, заявил премьер-министр республики Александр Турчин на встрече в Минске с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым.

"Поэтому хотелось бы в ходе нашей сегодняшней встречи возможные варианты обсудить, иные вещи я хотел бы тоже. Возникли новые идеи", - сказал глава белорусского кабмина.