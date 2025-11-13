Премьер Белоруссии намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с "Росатом"

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия и "Росатом" должны обсудить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию, заявил премьер-министр республики Александр Турчин на встрече в Минске с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым.
"Пять лет назад первая электроэнергия с Белорусской АЭС пошла в сеть, два года назад официально ввели станцию в эксплуатацию. Поэтому, конечно, Алексей Евгеньевич, большое спасибо вам за ту помощь, то сотрудничество наше совместное, которое "Росатом" оказывает нашей стране. И конечно, наверное, уже пришло время обсудить конкретные шаги по нашему дальнейшему взаимодействию", - сказал премьер-министр на видеозаписи, распространенной пресс службой белорусского правительства.
Турчин выразил благодарность сотрудникам "Росатома", которые помогали белорусским специалистам в проведении исследований.
"Поэтому хотелось бы в ходе нашей сегодняшней встречи возможные варианты обсудить, иные вещи я хотел бы тоже. Возникли новые идеи", - сказал глава белорусского кабмина.
Лихачев поблагодарил руководство Белоруссии за внимание к неатомным технологиям. По его словам, планируется наращивать мощности минского Республиканского центра аддитивных технологий, являющегося совместным предприятием "Росатома" и белорусского холдинга "Горизонт".
"Работаем и по накопителям энергии", - рассказал Лихачев.
В начале октября Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии сообщил о подписании с "Рсатомом" комплексной программы сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов на 2025-2027 годы. В ведомстве отметили, что документ развивает положения меморандума между правительствами РФ и Белоруссии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.
