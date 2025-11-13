Рейтинг@Mail.ru
10:53 13.11.2025
Водителей грузовиков, не прибывших на спецстоянки в Белоруссии, оштрафуют
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Водителей грузовиков, не прибывших на спецстоянки в Белоруссии, оштрафуют

ГТК Белоруссии: не прибывшие на спецстоянки литовские фуры оштрафуют

© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на белорусской границе
Очередь из грузовых машин на белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Очередь из грузовых машин на белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Водители литовских грузовиков, застрявших в Белоруссии после закрытия Литвой границы, будут оштрафованы, если не поставят машины на специально выделенные стоянки, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК).
После закрытия Литвой границы на территории Белоруссии остались свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Белорусский МИД сообщил, что они будут перемещены в специально оборудованные места.
На спецстоянках размещены 1045 фур, водителей более 220 машин разыскивают, сообщил ГТК в своем Telegram-канале.
"Оставшиеся на территории Беларуси литовские фуры, выезд которым в Литву запрещен с 9 ноября до открытия литовской стороной границы с Беларусью, размещены на специальных площадках: (пункт пропуска) "Берестовица" - 429 грузовиков; (пункт пропуска) "Бенякони" - 166; (пункт пропуска) "Котловка" - 348; (пункт пропуска) "Каменный Лог" - 102. Водители этих 1045 фур, выполнившие официальное требование таможенных органов по доставке транспортных средств на специально оборудованные и охраняемые стоянки, могут покинуть территорию Беларуси", - сообщил таможенный комитет.
Вне спецстоянок находятся более 220 фур.
"Еще более чем по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дорог вблизи пунктов пропуска, ГТК и МВД проводят работу по поиску водителей и обеспечению доставки грузовиков на оборудованные для этого места. В отношении водителей литовских перевозчиков, умышленно не исполняющих выставленное белорусской таможней обязательство по прибытию в установленные сроки в специальные места, будут применены меры административного взыскания в максимальном размере (статья 24.3 КоАП Республики Беларусь, до 100 базовых величин - ред.)", - говорится в сообщении.
Одна базовая величина составляет 42 белорусских рубля. Таким образом, штраф может составить 4200 белорусских рублей (114,5 тысячи российских рублей).
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Белоруссия разрешила выезд литовского грузового транспорта только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. В ответ на просьбу Литвы открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
