Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США

"Нам они (Би-би-си - ред.) гадили на протяжении десятилетий... Посмотрите, какой они внесли вклад деструктивный в развал Советского Союза. Они то же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.