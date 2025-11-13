Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британская вещательная телерадиокорпорация Би-би-си внесла деструктивный вклад в развал СССР и пытается сделать то же самое с США, дискредитируя их президента Дональда Трампа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам они (Би-би-си - ред.) гадили на протяжении десятилетий... Посмотрите, какой они внесли вклад деструктивный в развал Советского Союза. Они то же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что конгрессмены США должны сделать всё для того, чтобы искоренить такие структуры и изгнать их с территории своей страны.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
