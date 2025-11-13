Рейтинг@Mail.ru
Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США - РИА Новости, 13.11.2025
15:14 13.11.2025
Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США
Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США - РИА Новости, 13.11.2025
Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США
Британская вещательная телерадиокорпорация Би-би-си внесла деструктивный вклад в развал СССР и пытается сделать то же самое с США, дискредитируя их президента... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
ссср
дональд трамп
вячеслав володин
би-би-си
госдума рф
сша
ссср
РИА Новости
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
в мире, сша, ссср, дональд трамп, вячеслав володин, би-би-си, госдума рф
В мире, США, СССР, Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Би-би-си, Госдума РФ
Володин обвинил Би-би-си в попытке развалить США

Володин: Би-би-си внесла вклад в развал СССР и пытается сделать это же с США

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британская вещательная телерадиокорпорация Би-би-си внесла деструктивный вклад в развал СССР и пытается сделать то же самое с США, дискредитируя их президента Дональда Трампа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Нам они (Би-би-си - ред.) гадили на протяжении десятилетий... Посмотрите, какой они внесли вклад деструктивный в развал Советского Союза. Они то же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что конгрессмены США должны сделать всё для того, чтобы искоренить такие структуры и изгнать их с территории своей страны.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
12 ноября, 10:19
 
В миреСШАСССРДональд ТрампВячеслав ВолодинБи-би-сиГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
