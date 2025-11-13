"Барселона" хочет установить статую Месси

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует возвести статую аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции спортивного сооружения.

Ранее Месси посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион "Барселоны" "Камп Ноу". Позже спортсмен написал в социальных сетях, что надеется вернуться на арену для прощального матча.