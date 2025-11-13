Рейтинг@Mail.ru
23:10 13.11.2025 (обновлено: 00:15 14.11.2025)
"Барселона" хочет установить статую Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует возвести статую аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции
спорт, барселона, лионель месси, жоан лапорта, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта, Вокруг спорта
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует возвести статую аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции спортивного сооружения.
В четверг состоялась презентация книги "Я жил в Ла Масии" журналиста Хави Торреса, на которой присутствовал Лапорта.
«
"Месси всегда будет связан с "Барсой". И он знает, что двери здесь для него всегда открыты. Мы испытываем к нему абсолютное уважение, и он заслуживает лучшей платы, которую только может предложить "Барселона". У него должна быть статуя на "Камп Ноу", как у (Йохана) Кройфа и (Ладислава) Кубалы. Мы обсуждали это на заседании совета директоров. Его семья должна согласиться, и все болельщики хотели бы этого. Когда придет время, и у нас будет дизайн этой статуи, мы предложим его. Я думаю, все болельщики "Барселоны" были бы в восторге, если бы статуя Месси была там, где находятся великие личности в истории клуба", - цитирует Лапорту As.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Месси хочет вернуться на стадион "Барселоны", чтобы попрощаться
10 ноября, 15:14
Ранее Месси посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион "Барселоны" "Камп Ноу". Позже спортсмен написал в социальных сетях, что надеется вернуться на арену для прощального матча.
Реконструкция "Камп Ноу" стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на "Камп Ноу" - против "Валенсии" 14 сентября - также была перенесена на стадион имени экс-капитана "сине-гранатовых". Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.
Месси выступал за испанскую "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026
11 ноября, 17:10
 
ФутболСпортБарселонаЛионель МессиЖоан ЛапортаВокруг спорта
 
