В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам
Банки ежемесячно приостанавливают 330 тысяч переводов на счета мошенников
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшие банки в РФ ежемесячно приостанавливают порядка 330 тысяч переводов на счета мошенников из базы данных Банка России, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Количество подозрительных операций, которые банки приостанавливают, растет. Сейчас крупнейшие банки в совокупности ежемесячно охлаждают на два дня порядка 330 тысяч переводов на счета злоумышленников, сведения о которых есть в нашей базе данных о мошеннических операциях", - сказал он.
Рост охлаждения подозрительных операций связан в том числе с тем, что увеличивается объем информации, которую банки передают в базу данных Банка России обо всех случаях и попытках обмана клиентов, отметил Уваров
"Конечно, это результат нашей работы по повышению качества информационного обмена. Кстати, с 1 сентября этого года в базу включаются сведения о мошеннических операциях, связанных со внесением наличных на счета через банкоматы с применением токенизированных (цифровых) карт", - сказал он.
Кроме того, в базе учитываются запросы правоохранительных органов, которые содержат информацию о случаях хищения денег. Ежемесячно ЦБ РФ
получает около 20 тысяч таких запросов, подытожил Уваров.