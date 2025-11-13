Рейтинг@Mail.ru
В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам - РИА Новости, 13.11.2025
03:27 13.11.2025
В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам
В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам
Крупнейшие банки в РФ ежемесячно приостанавливают порядка 330 тысяч переводов на счета мошенников из базы данных Банка России, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
2025
В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам

Банки ежемесячно приостанавливают 330 тысяч переводов на счета мошенников

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшие банки в РФ ежемесячно приостанавливают порядка 330 тысяч переводов на счета мошенников из базы данных Банка России, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Количество подозрительных операций, которые банки приостанавливают, растет. Сейчас крупнейшие банки в совокупности ежемесячно охлаждают на два дня порядка 330 тысяч переводов на счета злоумышленников, сведения о которых есть в нашей базе данных о мошеннических операциях", - сказал он.
Рост охлаждения подозрительных операций связан в том числе с тем, что увеличивается объем информации, которую банки передают в базу данных Банка России обо всех случаях и попытках обмана клиентов, отметил Уваров.
"Конечно, это результат нашей работы по повышению качества информационного обмена. Кстати, с 1 сентября этого года в базу включаются сведения о мошеннических операциях, связанных со внесением наличных на счета через банкоматы с применением токенизированных (цифровых) карт", - сказал он.
Кроме того, в базе учитываются запросы правоохранительных органов, которые содержат информацию о случаях хищения денег. Ежемесячно ЦБ РФ получает около 20 тысяч таких запросов, подытожил Уваров.
