Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Программа о медреабилитации и санитарного-курортного лечения продлена на 2026-2027 годы, сообщил губернатор Астраханской области и глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.