Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации
Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации - РИА Новости, 13.11.2025
Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации
Программа о медреабилитации и санитарного-курортного лечения продлена на 2026-2027 годы, сообщил губернатор Астраханской области и глава комиссии Госсовета по... РИА Новости, 13.11.2025
Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации
Бабушкин доложил Путину о продлении программы реабилитации на 2026 и 2027 годы