Рейтинг@Mail.ru
Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/avvr-2054874962.html
Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы
Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы - РИА Новости, 13.11.2025
Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет, поделилась глава... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:59:00+03:00
2025-11-13T22:59:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_0:149:2915:1789_1920x0_80_0_0_93f729ab89735e9d226ce24ecf159129.jpg
https://ria.ru/20251113/vino-2054779611.html
https://ria.ru/20251113/kiselev-2054778303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_b46b7e97c4f91f93052c68ca25f92b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы

Беловол: АВВР продолжит работать над качеством вина в ближайшие пять лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет, поделилась глава ассоциации Жанна Беловол во время выступления на Российском винодельческом форуме.
"В качестве тезисов, тех, которые мы принимаем в стратегических целях на ближайшие пять лет, - первый вопрос, который мы поднимаем, это продолжаем работать над качеством", - рассказала Беловол.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Границ больше нет. Российское вино отправляется в Новый Свет
Вчера, 16:19
Второй очень важный вопрос, по ее словам, это вопрос российского посадочного материала. "Мы все прекрасно понимаем, что именно качество продукта, нашего окончательного вина, зависит от того, какой у нас с вами будет посадочный материал, потому что это очень важно", - добавила она.
Также, по ее словам, необходимо обратить внимание на винный туризм, экспорт и глобальную конкурентоспособность российской продукции.
"И, конечно, важный вопрос - это кадры и наука и повышение производительности труда. Автоматизация и цифровизация нашего бизнеса, наших производственных процессов, которые нам сегодня помогут, конечно, легче управлять", - заключила она.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россияне считают отечественное вино конкурентом западному, заявил Киселев
Вчера, 15:22
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала