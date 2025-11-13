Глава АВВР рассказала о стратегических целях ассоциации на ближайшие годы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет, поделилась глава ассоциации Жанна Беловол во время выступления на Российском винодельческом форуме.

"В качестве тезисов, тех, которые мы принимаем в стратегических целях на ближайшие пять лет, - первый вопрос, который мы поднимаем, это продолжаем работать над качеством", - рассказала Беловол.

Второй очень важный вопрос, по ее словам, это вопрос российского посадочного материала. "Мы все прекрасно понимаем, что именно качество продукта, нашего окончательного вина, зависит от того, какой у нас с вами будет посадочный материал, потому что это очень важно", - добавила она.

Также, по ее словам, необходимо обратить внимание на винный туризм, экспорт и глобальную конкурентоспособность российской продукции.

"И, конечно, важный вопрос - это кадры и наука и повышение производительности труда. Автоматизация и цифровизация нашего бизнеса, наших производственных процессов, которые нам сегодня помогут, конечно, легче управлять", - заключила она.