Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский закон о виноделии уникален, заявила глава АВВР Жанна Беловол.
«
"Я хочу сегодня, прежде всего как руководитель компании, теперь как уже руководитель АВВР, от имени всех людей, которые выращивают виноград, делают прекрасное вино, поблагодарить всех, кто принимал активнейшее участие в самом начале написания 468-го закона о развитии виноградарства и виноделия Российской Федерации", — сказала она на Российском винодельческом форуме.
Беловол отметила, что это уникальный прорывной закон, который позволил виноделам ощутить себя нужными и полезными.
«
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции, у нас есть с вами стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, прекраснее, создавать шедевры, прославлять нашу великую страну, Россию", — добавила глава АВВР.
Кроме того, Беловол рассказала, что Ассоциация виноградарей и виноделов продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет. Она также призвала обратить внимание на винный туризм, экспорт и глобальную конкурентоспособность российской продукции.
Президент Владимир Путин в 2019 году подписал закон, регулирующий сферу виноградарства и виноделия, принципы государственной политики в этой области, условия господдержки и правовые вопросы. Он также определяет основные понятия отрасли, включая термин "вино России".
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию. В 2025 году он проходит в четвертый раз — с 12 по 13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером.
