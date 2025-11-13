Рейтинг@Mail.ru
Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 13.11.2025 (обновлено: 23:54 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/avvr-2054869834.html
Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным
Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным - РИА Новости, 13.11.2025
Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным
Российский закон о виноделии уникален, заявила глава АВВР Жанна Беловол. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:05:00+03:00
2025-11-13T23:54:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_0:149:2915:1789_1920x0_80_0_0_93f729ab89735e9d226ce24ecf159129.jpg
https://ria.ru/20251113/vino-2054779611.html
https://ria.ru/20251014/vino-2048192946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054870533_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_b46b7e97c4f91f93052c68ca25f92b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным

Глава АВВР Беловол назвала российский закон о виноделии уникальным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Жанна Беловол на саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский закон о виноделии уникален, заявила глава АВВР Жанна Беловол.
«
"Я хочу сегодня, прежде всего как руководитель компании, теперь как уже руководитель АВВР, от имени всех людей, которые выращивают виноград, делают прекрасное вино, поблагодарить всех, кто принимал активнейшее участие в самом начале написания 468-го закона о развитии виноградарства и виноделия Российской Федерации", — сказала она на Российском винодельческом форуме.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Границ больше нет. Российское вино отправляется в Новый Свет
Вчера, 16:19
Беловол отметила, что это уникальный прорывной закон, который позволил виноделам ощутить себя нужными и полезными.
«
"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции, у нас есть с вами стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, прекраснее, создавать шедевры, прославлять нашу великую страну, Россию", — добавила глава АВВР.
Кроме того, Беловол рассказала, что Ассоциация виноградарей и виноделов продолжит работать над качеством вина и посадочного материала для него в ближайшие пять лет. Она также призвала обратить внимание на винный туризм, экспорт и глобальную конкурентоспособность российской продукции.
Президент Владимир Путин в 2019 году подписал закон, регулирующий сферу виноградарства и виноделия, принципы государственной политики в этой области, условия господдержки и правовые вопросы. Он также определяет основные понятия отрасли, включая термин "вино России".
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию. В 2025 году он проходит в четвертый раз — с 12 по 13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Simple Group назвала лучшие российские вина
14 октября, 15:05
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала