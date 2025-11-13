Глава АВВР Беловол назвала закон о виноделии уникальным

«

"У нас сегодня есть с вами земля, у нас есть сегодня люди, за которых мы отвечаем, которые являются нашими единомышленниками. У нас сегодня есть поддержка государства, у нас есть с вами амбиции, у нас есть с вами стремление и желание сделать нашу жизнь лучше, прекраснее, создавать шедевры, прославлять нашу великую страну, Россию", — добавила глава АВВР.