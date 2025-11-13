"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России

Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.