В Армении апелляционный суд отклонил жалобы по делу Карапетяна

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд Армении отклонил жалобы как защиты, так и прокуратуры по делу находящегося под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила РИА Новости его адвокат Лианна Гаспарян.

Шестнадцатого октября суд в Ереване продлил еще на месяц арест Карапетяна , обвиняемого в призывах к свержению власти, однако не счел обоснованными выдвинутые против предпринимателя обвинения в отмывании денег и экономических преступлениях. Решение суда было обжаловано как стороной защиты, так и прокуратурой.

"Апелляционный суд отклонил жалобы как Карапетяна (на продление ареста – ред.), так и стороны обвинения (на решение суда о необоснованности обвинений экономического характера – ред.)", - заявила Гаспарян.

Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении . Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.