В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну

ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Армянской апостольской церкви Баграту Галстаняну, обвиняемому в "попытке захвата власти", передает корреспондент РИА Новости.

"Суд принял решение продлить арест владыки Баграта Галстаняна на три месяца", - завил в четверг в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян.

Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.