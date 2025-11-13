Рейтинг@Mail.ru
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
17:29 13.11.2025
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Армянской апостольской церкви Баграту Галстаняну, обвиняемому в "попытке захвата власти", передает... РИА Новости, 13.11.2025
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну

Архиепископ Баграт Галстанян в суде
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Армянской апостольской церкви Баграту Галстаняну, обвиняемому в "попытке захвата власти", передает корреспондент РИА Новости.
"Суд принял решение продлить арест владыки Баграта Галстаняна на три месяца", - завил в четверг в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян.
Гарегин Арсенян - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Армении арестованного священника перевели из СИЗО под домашний арест
7 ноября, 18:40
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.
Кафедральный Собор в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
9 ноября, 21:37
 
