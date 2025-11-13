https://ria.ru/20251113/armeniya-2054823648.html
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну - РИА Новости, 13.11.2025
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Армянской апостольской церкви Баграту Галстаняну, обвиняемому в "попытке захвата власти", передает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:29:00+03:00
2025-11-13T17:29:00+03:00
2025-11-13T17:29:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036492407_0:174:2998:1860_1920x0_80_0_0_4d345885512c8ffae17227f8e670fb61.jpg
https://ria.ru/20251107/armeniya-2053528034.html
https://ria.ru/20251109/armenija-2053829177.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036492407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_603856403e2b5b78b95f243c957def85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
В Ереване суд на три месяца продлил арест архиепископу АПЦ Галстаняну
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Армянской апостольской церкви Баграту Галстаняну, обвиняемому в "попытке захвата власти", передает корреспондент РИА Новости.
"Суд принял решение продлить арест владыки Баграта Галстаняна на три месяца", - завил в четверг в ходе процесса судья по делу Карен Фархоян.
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна
, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.