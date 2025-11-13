Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 13.11.2025 (обновлено: 10:09 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/arest-2054668653.html
В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ
В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ
Гражданин России, объявленный в розыск в США по обвинению в хакерской деятельности, был арестован на таиландском Пхукете после того, как американские власти... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:22:00+03:00
2025-11-13T10:09:00+03:00
в мире
сша
россия
пхукет (остров)
фбр
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046172775_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1971290b8b2cb31ee1395dbe32582a6a.jpg
https://ria.ru/20250926/tailand-2044488859.html
https://ria.ru/20250911/phuket-2041183908.html
https://ria.ru/20251003/singapur-2046163689.html
сша
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046172775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e891e961c4c482c35cc53cb14c1ad60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, пхукет (остров), фбр, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Россия, Пхукет (остров), ФБР, Генеральная прокуратура РФ
В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ

На Пхукете арестовали разыскиваемого США россиянина по обвинению в хакерстве

© Getty Images / AnadoluПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Полиция Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин России, объявленный в розыск в США по обвинению в хакерской деятельности, был арестован на таиландском Пхукете после того, как американские власти обратились к властям Таиланда с запросом об экстрадиции, сообщает в четверг русскоязычная версия новостного портала Phuket News.
"Об аресте россиянина было объявлено на прошедшей 12 ноября пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD). В ходе доклада глава ведомства генерал-лейтенант Сурапхон Прембут рассказал о пяти операциях ведомства. Арест гражданина России был освещен без подробностей", - сообщает портал.
Задержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
26 сентября, 08:36
По информации Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD), в США утверждают, что 35-летний россиянин является "хакером мирового класса", причастным к атакам на цифровую инфраструктуру "государственных ведомств в Европе и США", и его делом занимается ФБР, говорится в сообщении.
Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании американского запроса об экстрадиции, и он был взят под стражу "как лицо, экстрадиции которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции", пишет Phuket News.
"Тайская киберполиция указала, что "агенты ФБР наблюдали за делом", а сама операция призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью. Формальная процедура экстрадиции неназванного гражданина России в США должна быть запущена в ближайшее время", - говорится в сообщении портала.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Пхукете умер россиянин
11 сентября, 13:21
Новостной портал Thaiger уточняет в новости, посвященной аресту на Пхукете "иностранного хакера", что фигурант дела прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг, в которой и был позже арестован по запросу США.
"У арестованного изъяли на экспертизу компьютер-ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек", - пишет портал.
Thaiger также сообщает, что сотрудники ФБР США присутствовали как наблюдатели при аресте "иностранного хакера" и обыске в его гостиничном номере.
Города мира. Сингапур - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
3 октября, 13:33
 
В миреСШАРоссияПхукет (остров)ФБРГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала