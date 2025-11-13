В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ

БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин России, объявленный в розыск в США по обвинению в хакерской деятельности, был арестован на таиландском Пхукете после того, как американские власти обратились к властям Таиланда с запросом об экстрадиции, сообщает в четверг русскоязычная версия новостного портала Phuket News.
"Об аресте россиянина было объявлено на прошедшей 12 ноября пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD). В ходе доклада глава ведомства генерал-лейтенант Сурапхон Прембут рассказал о пяти операциях ведомства. Арест гражданина России был освещен без подробностей", - сообщает портал.
Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании американского запроса об экстрадиции, и он был взят под стражу "как лицо, экстрадиции которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции", пишет Phuket News.
"Тайская киберполиция указала, что "агенты ФБР наблюдали за делом", а сама операция призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью. Формальная процедура экстрадиции неназванного гражданина России в США должна быть запущена в ближайшее время", - говорится в сообщении портала.
Новостной портал Thaiger уточняет в новости, посвященной аресту на Пхукете "иностранного хакера", что фигурант дела прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг, в которой и был позже арестован по запросу США.
"У арестованного изъяли на экспертизу компьютер-ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек", - пишет портал.
Thaiger также сообщает, что сотрудники ФБР США присутствовали как наблюдатели при аресте "иностранного хакера" и обыске в его гостиничном номере.