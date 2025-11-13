В Таиланде арестовали россиянина по запросу США, пишут СМИ

"Тайская киберполиция указала, что "агенты ФБР наблюдали за делом", а сама операция призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью. Формальная процедура экстрадиции неназванного гражданина России в США должна быть запущена в ближайшее время", - говорится в сообщении портала.