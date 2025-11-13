Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, защита обжаловала постановление об аресте, настаивая на "иной мере пресечения". Однако апелляция не нашла основания для ее изменения.

"В удовлетворении ходатайства адвоката и обвиняемого об изменении меры пресечения... с содержания под стражей на иную – отказать. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", - говорится в документе.