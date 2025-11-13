Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани
05:00 13.11.2025
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани - РИА Новости, 13.11.2025
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества, РИА Новости, 13.11.2025
Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани

Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова

© РИА Новости
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.
Согласно документам, защита обжаловала постановление об аресте, настаивая на "иной мере пресечения". Однако апелляция не нашла основания для ее изменения.
"В удовлетворении ходатайства адвоката и обвиняемого об изменении меры пресечения... с содержания под стражей на иную – отказать. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения", - говорится в документе.
