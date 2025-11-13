Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко
02:42 13.11.2025
Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко
Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко
Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Несколько десятков земельных участков под застройку коттеджей, которые принадлежат депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом его расследования.
Ранее агентство из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано.
"У Бондаренко есть строительная организация, она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области. Арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко указала, что её оговорили, с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что её вина не доказана.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок.
