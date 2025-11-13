Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Несколько десятков земельных участков под застройку коттеджей, которые принадлежат депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом его расследования.

Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко указала, что её оговорили, с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что её вина не доказана.