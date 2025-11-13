ANO выступает против приема мигрантов по квотам ЕС, заявил евродепутат

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выигравшее парламентские выборы в Чехии движение ANO выступает против принятия мигрантов по квотам Евросоюза и считает миграционный пакт блока угрозой национальной безопасности, заявил евродепутат от движения Ярослав Бжох.