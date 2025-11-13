ANO выступает против приема мигрантов по квотам ЕС, заявил евродепутат

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выигравшее парламентские выборы в Чехии движение ANO выступает против принятия мигрантов по квотам Евросоюза и считает миграционный пакт блока угрозой национальной безопасности, заявил евродепутат от движения Ярослав Бжох.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, то она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого. В декабре Европейский союз примет решение об окончательной форме пакта.
"Наша партия выступает против миграционного пакта, который представляет непосредственную угрозу нашей безопасности. Мы его отвергаем", - заявил Бжох в интервью телеканалу Euronews.
Как отмечает телеканал, Чехия является одной из стран, которая может попросить об освобождении от обязанности оказывать содействие с приемом мигрантов ввиду того, что считается государством с непростой миграционной ситуацией. По данным источников, Чехия, как ожидается, скоро запросит о таком освобождении.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское ANO, возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные голоса принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. Президент республики Петр Павел 27 октября поручил Бабишу формирование нового правительства страны.