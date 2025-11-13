Рейтинг@Mail.ru
Премьера второго сезона сериала "Акушер" состоится на НТВ
10:00 13.11.2025 (обновлено: 12:37 13.11.2025)
Премьера второго сезона сериала "Акушер" состоится на НТВ
Премьера второго сезона сериала "Акушер" состоится на НТВ
Премьера второго сезона сериала "Акушер" состоится на НТВ

Премьера второго сезона медицинского детектива "Акушер" (16+) состоится 17 ноября в 20:00 в эфире телеканала НТВ. В центре сюжета — жизнь бывшего военного хирурга Глеба Каверина, роль которого исполняет Никита Панфилов.

Продолжение истории

В первом сезоне зрители познакомились с главным героем Глебом Кавериным. После командировки в Африку он возвращается в Нижний Новгород, где неожиданно для себя начинает работать акушером. Несмотря на кардинальную смену специализации, он успешно осваивается в новой роли, становится временно исполняющим обязанности заведующего отделением акушерства и гинекологии и начинает готовиться к свадьбе с коллегой Леной Елагиной, которую играет Елена Лотова.
Спустя несколько месяцев после указанных событий жизнь бывшего военного хирурга осложняется новыми вызовами. Его возлюбленная Лена мечтает о ребенке, а бывшая жена Марина, которую играет Виктория Романенко, готовится к родам, при этом личность отца ее ребенка остается загадкой.
В профессиональной жизни Каверина тоже происходят перемены. Несмотря на успешную работу в клинике, ему не удается получить должность заведующего отделением — руководство считает его слишком принципиальным. Вместо него на эту позицию назначают бывшую возлюбленную Татьяну Жарову в исполнении Ирины Таранник, которая намерена вернуть Глеба любой ценой.
Получив отказ от Каверина, она в союзе с влиятельным бизнесменом Брагиным, роль которого играет Владимир Бутенко, начинает против главного героя настоящую войну. Ситуацию усугубляет и заклятый враг Глеба Сорокин — актер Артем Осипов — который обрел новых покровителей и готов мстить.
В этих непростых обстоятельствах на помощь Каверину приходят верные союзники — подполковник полиции Анна Старцева, которую играет Юлия Такшина, и главный врач перинатального центра Евгений Добровольский в исполнении Ивана Агапова. Вместе им предстоит противостоять опасным противникам и защитить тех, кто дорог Глебу.

От реальной операционной до телеэкрана

Особенность сериала "Акушер" заключается в том, что все медицинские случаи, с которыми сталкиваются герои, основаны на реальных событиях из врачебной практики. Автор сценария Ираклий Абзианидзе творчески переработал подлинные истории из акушерских отделений, включая особенные примеры врачебных вмешательств.
Так, в сериале представлен случай из практики санкт-петербургских врачей, которые провели срочную операцию женщине на 25-й неделе беременности с тонкокишечной непроходимостью, когда извлечение плода было преждевременным и опасным для ребенка. Еще один эпизод воспроизводит работу нейрохирургов из Тюмени и Екатеринбурга, выполнивших хирургическое вмешательство на головном мозге ребенка в утробе матери — такая операция проводилась второй раз за всю историю медицины.
Для обеспечения достоверности в съемочном процессе участвовали медицинские консультанты. Они внимательно следили за тем, чтобы действия актеров во время операционных сцен соответствовали реальным процедурам.

Съемки и производство

Второй сезон сериала "Акушер" снимали преимущественно в Москве, а также на различных локациях Нижнего Новгорода, что добавило проекту атмосферности. Он был создан в 2024 году под руководством режиссера-постановщика Дениса Карро и оператора-постановщика Ивана Мамонова. Художественным оформлением занималась Софья Сладкова.
Продюсерами проекта стали Наталья Лазарева и Юрий Сапронов. В главных ролях: Никита Панфилов, Елена Лотова, Иван Агапов, Виктория Романенко, Ирина Таранник, Артем Осипов, Юлия Такшина и другие актеры.

За кулисами "Акушера": актеры о секретах съемок

Никита Панфилов рассказал, что его герой в новом сезоне станет счастливее, но детективная линия в сюжете заставит его постоянно опасаться потерять то, что он имеет. По словам актера, именно этот страх станет для Каверина главным психологическим препятствием. Для сохранения семьи персонажу предстоит преодолеть серьезные трудности, созданные недоброжелателями.
"Ну и, конечно, зрителей ждут новые истории про женщин, роды и детей. Сам же процесс работы над сериалом не изменился, так как режиссер Денис Карро и вся команда действуют как слаженный механизм", — подчеркнул Панфилов.
Особые воспоминания у актера остались от зимних съемок в Нижнем Новгороде. По его мнению, город очень красив, особенно Кремль. Однако температура была значительно ниже, чем в Москве.
Елена Лотова сообщила, что во втором сезоне основное внимание уделяется личным отношениям персонажей. С ее героиней Елагиной произойдет множество событий, но раскрывать детали сюжета заранее актриса не стала, пояснив, что зрители должны сами увидеть все происходящее на экране. Ее персонаж продолжит работать репродуктологом — эту профессию Лотова характеризует как сложную и интересную. Для того, чтобы лучше ее понимать, актриса прочитала книгу о тонкостях работы репродуктолога.
"В этом деле важно быть еще и хорошим психологом: к тебе приходят люди, которым по разным причинам не удалось зачать естественным путем", — указала актриса.
Она также рассказала о творческой атмосфере на съемочной площадке, которую создавали режиссер и исполнитель главной роли.
"В процессе мы часто придумывали детали и нюансы, которые обогащали персонажей и историю. В этом сезоне я, например, научилась делать бумажные самолетики и играть в йо-йо", — подчеркнула Лотова.

Реалистичность сериала

Юлия Такшина, исполняющая роль подполковника полиции Анны Старцевой, подтвердила, что все медицинские случаи основаны на реальных событиях.
"Каждый раз, читая сценарий, говорю всем: не может быть, чтобы все истории были основаны на реальных событиях. Но это правда – в сериале нет ни одного выдуманного случая", – рассказывает актриса.
Также Такшина вспомнила забавный случай со съемок, когда некоторые эпизоды снимали на складе, где, как выяснилось, жил кот. Его решили задействовать в одной сцене.
По ее словам, животное безупречно выполняло все задачи, не испортив ни одного дубля.
Иван Агапов сообщил об изменениях в своем персонаже: во втором сезоне Добровольский больше сосредоточен на руководящей работе, чем на медицинской практике. Актер сравнил героя с бухгалтером, занятым документами и телефонными переговорами.
Работа над сериалом позволила Агапову иначе воспринимать медицину. Он указал на уважение к врачам, в частности к акушерам-гинекологам, от которых зависит появление новой жизни.
Артист упомянул, что к съемочной группе присоединились новые актеры, при этом прежние — остались. Он также обратил внимание на изменения в реквизите: куклы-младенцы стали более реалистичными. А в некоторых сценах снимались настоящие малыши. Съемочная группа учитывает потребности маленьких актеров и организует перерывы в работе при необходимости.
Баланс между правдой и драматизмом

Денис Карро отметил, что ему всегда приятно получать обратную связь от зрителей, которые часто интересовались продолжением истории. Режиссер сообщил, что для всей съемочной группы новый сезон представляет возможность более глубоко раскрыть персонажей.
"В сериале появится больше психологизма: герои будут бороться не только с внешними обстоятельствами — интригами, местью, сложными пациентами, — но и с внутренними конфликтами", — сказал Карро.
Он добавил, что создатели стремились к тому, чтобы каждый персонаж столкнулся с ситуацией, заставляющей пересмотреть свои убеждения. Детективная линия также станет более насыщенной.
Режиссер подтвердил участие медицинских консультантов в съемочном процессе, отметив их роль в обеспечении достоверности. При этом он пояснил, что кинематограф является искусством обобщения, поэтому иногда приходилось отступать от жизненной правды ради художественной выразительности и эмоционального эффекта. Главной задачей сериала Карро назвал передачу правды человеческих переживаний.
