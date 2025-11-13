https://ria.ru/20251113/aeroporty-2054667704.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский), сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.11.2025
