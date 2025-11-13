Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил в защиту поездки в Россию своих однопартийцев.

Индия, Южная Африка, "Прежде всего, мы согласны с госпожой (сопредседателем АдГ Алисой - ред.) Вайдель в том, что мы сохраняем отношения открытыми и с Россией , и мы также стремимся к переговорам. Кроме того, состоится встреча в Сочи , встреча БРИКС . Там есть еще Китай Бразилия . Так что это касается и многих экономических вопросов. Коллеги, которые едут туда, должным образом зарегистрировали свою поездку. Она была одобрена", - заявил Крупалла в интервью телеканалу ZDF

Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре , отметив важность сохранения диалога с РФ. Говоря о согласовании поездки своего сопартийца Райнера Ротфусса, Вайдель отметила, что она бы "так не поступила, но решение было принято в рабочей группе по внешней политике".

Ротфусс ранее заявил РИА Новости, что цель поездки в Россию - поддержание неформальных каналов диалога с РФ. Изначально он планировал принять участие в форуме БРИКС-Европа в Сочи 14-15 ноября.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".