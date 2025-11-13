Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/adg--2054799401.html
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил в защиту поездки в Россию своих однопартийцев. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:12:00+03:00
2025-11-13T16:12:00+03:00
россия
сочи
китай
тино крупалла
штеффен котре
хдс/хсс
нато
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002337157_0:93:1711:1055_1920x0_80_0_0_5f1b01ac08e1c4532fe1b9fca2e228a2.jpg
https://ria.ru/20251113/krupalla-2054784718.html
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053716932.html
россия
сочи
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002337157_0:0:1532:1148_1920x0_80_0_0_9512051c687494cc77663e7feb81c76b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, китай, тино крупалла, штеффен котре, хдс/хсс, нато, брикс, в мире
Россия, Сочи, Китай, Тино Крупалла, Штеффен Котре, ХДС/ХСС, НАТО, БРИКС, В мире
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию

Лидер АдГ Крупалла выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкТино Крупалла
Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Тино Крупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил в защиту поездки в Россию своих однопартийцев.
"Прежде всего, мы согласны с госпожой (сопредседателем АдГ Алисой - ред.) Вайдель в том, что мы сохраняем отношения открытыми и с Россией, и мы также стремимся к переговорам. Кроме того, состоится встреча в Сочи, встреча БРИКС. Там есть еще Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия. Так что это касается и многих экономических вопросов. Коллеги, которые едут туда, должным образом зарегистрировали свою поездку. Она была одобрена", - заявил Крупалла в интервью телеканалу ZDF.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией
Вчера, 15:36
Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ. Говоря о согласовании поездки своего сопартийца Райнера Ротфусса, Вайдель отметила, что она бы "так не поступила, но решение было принято в рабочей группе по внешней политике".
Ротфусс ранее заявил РИА Новости, что цель поездки в Россию - поддержание неформальных каналов диалога с РФ. Изначально он планировал принять участие в форуме БРИКС-Европа в Сочи 14-15 ноября.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.
Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Логотип АдГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что
8 ноября, 21:14
 
РоссияСочиКитайТино КрупаллаШтеффен КотреХДС/ХССНАТОБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала