Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил в защиту поездки в Россию своих однопартийцев.
"Прежде всего, мы согласны с госпожой (сопредседателем АдГ Алисой - ред.) Вайдель в том, что мы сохраняем отношения открытыми и с Россией, и мы также стремимся к переговорам. Кроме того, состоится встреча в Сочи, встреча БРИКС. Там есть еще Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия. Так что это касается и многих экономических вопросов. Коллеги, которые едут туда, должным образом зарегистрировали свою поездку. Она была одобрена", - заявил Крупалла в интервью телеканалу ZDF.
Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ. Говоря о согласовании поездки своего сопартийца Райнера Ротфусса, Вайдель отметила, что она бы "так не поступила, но решение было принято в рабочей группе по внешней политике".
Ротфусс ранее заявил РИА Новости, что цель поездки в Россию - поддержание неформальных каналов диалога с РФ. Изначально он планировал принять участие в форуме БРИКС-Европа в Сочи 14-15 ноября.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.
Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.