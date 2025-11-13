Рейтинг@Mail.ru
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице - РИА Новости, 13.11.2025
08:25 13.11.2025
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
происшествия
ачинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Пострадавшая женщина от взрыва газового баллончика с веществом для травли насекомых скончалась от полученных травм в больнице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Пострадавшая жительница Ачинска скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Она получила ожоги и баротравму. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Женщине был 71 год", - сказал представитель главка.
В среду МЧС региона сообщило, что вечером на третьем этаже дома в Ачинске в результате взрыва произошел пожар площадью 5 квадратных метров и пострадала женщина. Несущие стены не повреждены, дом цел.
В краевой прокуратуре позже уточнили, что взрыв произошел из-за газового баллона объемом 600 миллилитров с веществом для травли насекомых. В квартире частично выбиты окна и разрушена стена, отделяющая ее от соседней квартиры. На момент взрыва в помещении кроме пострадавшей никого не было. В СК региона сообщали, что баллончик аэрозоля стоял в комнате поблизости с термопотом и мог от него нагреться.
