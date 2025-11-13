https://ria.ru/20251113/achinsk-2054661426.html
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
Пострадавшая женщина от взрыва газового баллончика с веществом для травли насекомых скончалась от полученных травм в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:25:00+03:00
2025-11-13T08:25:00+03:00
2025-11-13T08:25:00+03:00
происшествия
ачинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
Пострадавшая при взрыве газового баллончика женщина умерла в больнице в Ачинске