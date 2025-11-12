У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2

По информации центра, землетрясение зафиксировано в 09.31 среды по времени UTC (12.31 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. В течение следующих десяти минут последовало еще три афтершока на разных глубинах. Центр сообщает, что риска цунами нет.