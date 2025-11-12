https://ria.ru/20251112/zemletryasenie--2054456002.html
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 12.11.2025
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло у берегов Кипра, сообщает в среду Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:15:00+03:00
2025-11-12T13:15:00+03:00
2025-11-12T13:15:00+03:00
в мире
кипр
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20251110/bezymyannyy--2053875916.html
https://ria.ru/20251111/zemletrjasenie-2054178158.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Кипр, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у берегов Кипра