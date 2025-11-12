Рейтинг@Mail.ru
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 12.11.2025
13:15 12.11.2025
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло у берегов Кипра, сообщает в среду Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.11.2025
2025
У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у берегов Кипра

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло у берегов Кипра, сообщает в среду Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации центра, землетрясение зафиксировано в 09.31 среды по времени UTC (12.31 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. В течение следующих десяти минут последовало еще три афтершока на разных глубинах. Центр сообщает, что риска цунами нет.
Местное издание "Филелефтерос" отмечает, что из-за землетрясения начались перебои в работе телекоммуникационных сетей.
Кипрский телеканал SigmaLive отмечает землетрясение ощущалось во всех городах Кипра. Согласно его сообщениям, многие люди в панике выбежали на улицу, сработал сигнал тревоги.
Информации о возможных разрушениях пока нет.
