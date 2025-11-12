Рейтинг@Mail.ru
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 12.11.2025 (обновлено: 16:26 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054524255.html
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского - РИА Новости, 12.11.2025
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
Во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского, пишет издание Страна.ua. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:25:00+03:00
2025-11-12T16:26:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251112/plan-2054470849.html
https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054430284.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского

Зеленского впервые упомянули во время суда по делу о коррупции на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского, пишет издание Страна.ua.
"Первое появление Зеленского на "пленках Миндича", которое подтверждает его контакт с бизнесменом по вопросам энергетики. На суде <…> прокурор САП сообщил, что президент звонил министру Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. <…> Также в САП заявили, что фигуранты дела о хищении средств в сфере энергетики обсуждали, кто и когда видел Зеленского, а также когда с ним в последний раз контактировали", — говорится в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
Вчера, 13:59
Издание отмечает, что на фрагментах аудиозаписей может быть и голос самого Зеленского. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем, подчеркивается в тексте.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за подготовки провокации с МиГ-31
Вчера, 11:56
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала