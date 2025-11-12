https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054524255.html
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского - РИА Новости, 12.11.2025
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
Во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского, пишет издание Страна.ua. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:25:00+03:00
2025-11-12T16:25:00+03:00
2025-11-12T16:26:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251112/plan-2054470849.html
https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054430284.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
Зеленского впервые упомянули во время суда по делу о коррупции на Украине
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского, пишет издание Страна.ua.
"Первое появление Зеленского
на "пленках Миндича", которое подтверждает его контакт с бизнесменом по вопросам энергетики. На суде <…> прокурор САП сообщил, что президент звонил министру Галущенко
после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. <…> Также в САП заявили, что фигуранты дела о хищении средств в сфере энергетики обсуждали, кто и когда видел Зеленского, а также когда с ним в последний раз контактировали", — говорится в материале.
Издание отмечает, что на фрагментах аудиозаписей может быть и голос самого Зеленского. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем, подчеркивается в тексте.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины
.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева
.