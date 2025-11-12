"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского, пишет издание Страна.ua.

Издание отмечает, что на фрагментах аудиозаписей может быть и голос самого Зеленского. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем, подчеркивается в тексте.