11:56 12.11.2025 (обновлено: 17:06 12.11.2025)
На Западе набросились на Зеленского из-за подготовки провокации с МиГ-31
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится вовлечь членов НАТО в конфликт на Украине при помощи безрассудных провокаций, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Так политик отреагировал на попытку киевского режима при содействии Великобритании убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы впоследствии его сбили над базой альянса в Румынии.
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31
11 ноября, 16:06
"Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями", — написал он.
Мема отметил, что поступки киевского режима становятся опасными и угрожают привести к серьезному военно-политическому кризису.
Ранее во вторник ФСБ России заявила, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По ее информации, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. Украинская разведка планировала направить МиГ-31 с "Кинжалом" в район крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его бы сбили.
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
11 ноября, 10:02
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-31
 
 
