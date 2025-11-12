МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится вовлечь членов НАТО в конфликт на Украине при помощи безрассудных провокаций, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Так политик отреагировал на попытку киевского режима при содействии Великобритании убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы впоследствии его сбили над базой альянса в Румынии.
Мема отметил, что поступки киевского режима становятся опасными и угрожают привести к серьезному военно-политическому кризису.
Ранее во вторник ФСБ России заявила, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По ее информации, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. Украинская разведка планировала направить МиГ-31 с "Кинжалом" в район крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его бы сбили.
