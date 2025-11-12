Зеленский впервые за долгое время не записал обращение к украинцам

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник впервые за долгое время отказался от традиционного обращения к согражданам после разразившегося на Украине коррупционного скандала.

Ежедневно вечером он записывает традиционное вечернее обращение к народу и публикует его в своем Telegram-канале. Во вторник этого не произошло.

В последнее время Украину сотрясает коррупционный скандал в сфере энергетики, ряд чиновников сбежали из страны. Некоторым из них предъявлены обвинения, кто-то из них задержан и над ними идут судебные разбирательства. Многие украинские СМИ, а также дипломаты критикуют офис Зеленского за неспособность урегулировать ситуацию в стране, называя это крахом действующего режима и движением к потере государственности.