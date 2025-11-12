Зеленский впервые за долгое время не записал обращение к украинцам

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник впервые за долгое время отказался от традиционного обращения к согражданам после разразившегося на Украине коррупционного скандала.
Ежедневно вечером он записывает традиционное вечернее обращение к народу и публикует его в своем Telegram-канале. Во вторник этого не произошло.
На это обратил внимание депутат Рады Алексей Гончаренко*, отметив, что подобная ситуация была в июле на фоне вспыхнувших в стране протестов против действий властей в отношении антикоррупционных органов. "Зеленский вчера не сделал вечернее обращение. Такое уже было, когда были протесты по НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В последнее время Украину сотрясает коррупционный скандал в сфере энергетики, ряд чиновников сбежали из страны. Некоторым из них предъявлены обвинения, кто-то из них задержан и над ними идут судебные разбирательства. Многие украинские СМИ, а также дипломаты критикуют офис Зеленского за неспособность урегулировать ситуацию в стране, называя это крахом действующего режима и движением к потере государственности.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.