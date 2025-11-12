Защита обжаловала приговор основателю ChronoPay, осужденному на десять лет

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Защита основателя ChronoPay Павла Врублевского, получившего 10 лет за хищение 536 тысяч рублей, обжаловала приговор, заявил РИА Новости его адвокат Александр Иноятов.

"Я подал краткую апелляционную жалобу, поскольку текст приговора нам до сих пор не выдали на руки", - сказал собеседник агентства.

Хамовнический суд Москвы в конце октября назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищениях на 536 тысяч рублей со штрафом 1,5 миллиона рублей.

Вместе с ним суд приговорил на сроки от 4 до 8 лет лишения свободы еще троих фигурантов: сотрудников компании Алексея Беляева и Матвей Ведяшкина, а также директора ООО "Вангуд" Надежду Акимову.

При этом Ведяшкину суд назначил самый маленький штраф - 50 тысяч рублей, остальным фигурантам - по одному миллиону каждому.

Акимова и Ведяшкин были взяты под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил в полном объеме гражданские иски и взыскал солидарно в пользу семи потерпевших компенсацию на сумму 187 тысяч 737 рублей.

В прениях сторон прокурор просил назначить Врублевскому 12 лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранты были признаны виновными по статьям мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.

По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.

Врублевский отверг обвинения, а статью об организации преступного сообщества назвал поводом держать его в СИЗО.