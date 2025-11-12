Командир отряда "Запада" рассказал о настроении российских бойцов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик" на видео от Минобороны РФ заявил, что у российских бойцов в Купянске боевое настроение, они выполнят поставленную перед ними задачу.