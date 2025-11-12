"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Прослушка, сумки, набитые долларами, и одна масштабная коррупционная схема — политическая напряженность на Украине выходит на беспрецедентный уровень. Под подозрением не только "кошелек Зеленского" Тимур Миндич, но и члены действующего правительства. Все больше стрелок указывает на Банковую, а глава режима оправдывается очень неубедительно. Чем ситуация опасна для Киева — в материале РИА Новости.

Побег "Карлсона"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски у высокопоставленных лиц в рамках операции "Мидас". В некоторых СМИ это название сочли отсылкой к Миндичу, который, подобно легендарному фригийскому царю, превращает в золото все, к чему прикоснется (как выяснилось после предыдущего визита детективов, у него даже унитаз из золота).

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики © Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

В этот раз обнаружили несколько сумок, набитых евро и долларами. Сам предприниматель покинул страну за несколько часов до этого. По версии издания "Украинская правда", его предупредил замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк, считающийся близким к офису Зеленского. Ведомство объявило служебную проверку.

Также с обыском явились к бывшему министру энергетики и действующему главе Минюста Герману Галущенко. Его застали врасплох. А вот братья Михаил и Александр Цукерманы, которые у Миндича занимались финансами, также заблаговременно бежали. Эти подробности раскрыл нардеп Рады Ярослав Железняк.

Фигурантов считают ключевыми в деле о хищении средств украинской компании "Энергоатом", а также получении откатов в 10-15% от контрагентов предприятия. Деньги отмывали за рубежом, а в офис в Киеве, где велась черная бухгалтерия, поступали только проценты. Таким образом, считают в НАБУ, через "прачечную" прошло около ста миллионов долларов.

На раскрытие схемы потребовалось больше года. НАБУ и САП провели почти восемьдесят обысков, записали тысячи часов прослушки. СМИ допускают, что зафиксировали и разговоры Миндича с Зеленским.

Часть компромата выложили в открытый доступ. Судя по фрагментам, участников в деле было много, но денег — еще больше.

"А как ты допер коробку?" — спрашивает на одной из записей некий Шугармен (вероятно, кто-то из Цукерманов) некого Решика. Речь идет о коробке с 1,6 миллиона долларов. Засветились также Тенор (Дмитрий Басов, возглавлявший отдел по физической защите и специальной безопасности "Энергоатома"), Рокет (советник Галущенко Игорь Миронюк) и Карлсон — сам Миндич.

Неудачная постановка

НАБУ предъявило всем подозрение. Миндича не назвали, но указали, что руководил преступной организацией бизнесмен, причастный к коррупции в сфере ВПК. К слову, его ранее упоминали в связи с воровством в оборонной компании Fire Point.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" от Fire Point © AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" от Fire Point

Зеленский публично отстранился от Миндича, призвав правительство содействовать расследованию. "Любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в "Энергоатоме", должен быть наказан", — подчеркнул он.

Но вряд ли ему это поможет. Зеленский лично стоял за скандальным и впоследствии отмененным под давлением Запада законом об урезании прав НАБУ, санкционировал арест нескольких сотрудников ведомства. Более того, источники оттуда сообщили СМИ, что большую роль в расследовании сыграл их агент Руслан Магамедрасулов, схваченный СБУ в июле.

"На Украине еще с 90-х действовали компании де-юре государственные, а де-факто — неформальные "кошельки" представителей власти. В частности, АО "Украинская железная дорога", "Нафтогаз" и "Энергоатом", традиционно управляемый приближенными к первому лицу государства", — поясняет РИА Новости эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.

Множество несостыковок и очевидная фальшь главы режима, по его словам, раздражают западных партнеров.

Участники акции протеста в Киеве против закона об ограничении прав НАБУ. Кадр видео из соцсетей Участники акции протеста в Киеве против закона об ограничении прав НАБУ. Кадр видео из соцсетей

"Это плохо срежиссированная то ли комедия, то ли трагедия. Миндича надо объявлять в международный розыск и сразу же заняться его связями внутри Украины. А это фактически все окружение Зеленского. В этом его беда — из-за стремления консолидировать управленческие и экономические рычаги у очень ограниченной группы приближенных", — отмечает политолог.

Никакого доверия

Тема отмывания денег "Энергоатома" через офшоры всплывает не впервые. В 2019-м прокурор САП Алексей Скибенко представил суду в Киеве документы, указывающие, что панамская Bradcrest Investments, которая, согласно данным НАБУ, получила откатов по контрактам госкомпании на общую сумму 6,5 миллиона евро, принадлежала бывшему нардепу Николаю Мартыненко. Его позднее осудили в Швейцарии за отмывание денег, но затем почему-то отпустили.

Нынешние фигуранты тоже привлекли внимание Запада. "Украинская правда", ссылаясь на источники в американском истеблишменте, утверждает: ФБР собирается приступить к расследованию. По сведениям нардепа Железняка, речь не только о Миндиче, но и братьях Цукерман.

Дело, вероятно, касается коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль над которым, как пишут СМИ, еще до 2022-го перешел от совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира к Миндичу. По обращению НАБУ в апреле этого года в США задержали подозреваемого в хищениях Александра Горбуненко. В ФБР якобы задавали ему вопросы о соратнике Зеленского, а после освободили без каких-либо санкций. Видимо, получили что хотели.

Еще до назначения на пост нынешний директор ФБР Кэш Патель выступал против финансовой помощи Украине.

"Я бы просил конгресс расследовать, куда ушли эти деньги. Американский народ должен это знать. Потому что это наши деньги и наши налоги", — подчеркивал он. И повторял: Зеленскому верить нельзя.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Глава ФБР Кэш Патель © AP Photo / J. Scott Applewhite Глава ФБР Кэш Патель

Время страха

К коррупционной схеме в энергетике могут быть причастны четыре бывших и действующие члены кабмина, заявил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов. Как только СМИ сообщили об обыске у министра юстиции, премьер Юлия Свириденко вслед за Зеленским поспешила выразить готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Но ситуацией воспользовался и Петр Порошенко*, чья парламентская фракция "Европейская солидарность" инициировала процедуру отставки правительства, хотя голосов в Раде им явно не хватит.

Политолог Александр Дудчак считает, что западные партнеры теряют интерес к Зеленскому и рассматривают вариант его замены. Аффилированные с ними местные структуры тому способствуют.

© AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве © AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве

"Через дело Миндича давят на администрацию. Готовят общественное мнение, что эта власть ценности не имеет — там жулики и коррупционеры. Однако цели тех, кто эту тему продвигает, выдавая порой правдивую информацию, вовсе не благородные. Им нужно влиять на Зеленского. И к нему подбираются через окружение. Всем очевидно, что без его ведома такие схемы не разрабатываются, и глава режима уже давно боится последствий за свои действия", — подчеркивает эксперт.

Однако, уточняет Денисов, Запад не намерен торопиться со сменой власти в Киеве. Внеочередные выборы могут подорвать устоявшуюся систему. А нестабильность способна обернуться не только к политическим, но и экономическим крахом страны.