"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — нежизнеспособная фигура в политике, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — заявил эксперт.
При этом Мартьянов добавил, что на руках Залужного кровь многих тысяч украинских солдат, потому что он стратегически и оперативно несостоятелен.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Залужный сделал выговор Сырскому, обвинив действующего главкома ВСУ в том, что тот вовремя не вывел войска из ДНР и допустил, чтобы они попали в окружение.
