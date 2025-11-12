Рейтинг@Mail.ru
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 12.11.2025 (обновлено: 09:51 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/zaluzhnyy-2054371237.html
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2025
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — нежизнеспособная фигура в политике, заявил американский военный аналитик Андрей... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:39:00+03:00
2025-11-12T09:51:00+03:00
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
великобритания
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
https://ria.ru/20251026/zelenskiy-2050621762.html
украина
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, великобритания, донецкая народная республика
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания, Донецкая Народная Республика
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому

Аналитик Мартьянов назвал Залужного нежизнеспособной фигурой в политике

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — нежизнеспособная фигура в политике, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
Вчера, 08:00
При этом Мартьянов добавил, что на руках Залужного кровь многих тысяч украинских солдат, потому что он стратегически и оперативно несостоятелен.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Залужный сделал выговор Сырскому, обвинив действующего главкома ВСУ в том, что тот вовремя не вывел войска из ДНР и допустил, чтобы они попали в окружение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОВеликобританияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала