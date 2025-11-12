МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Статья британской газеты Times, где сообщается о приостановке переговоров Киева с Россией, служит доказательством, что киевский режим не желает мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.