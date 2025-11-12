Захарова прокомментировала статью в Times о приостановке переговоров

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Статья британской газеты Times, где сообщается о приостановке переговоров Киева с Россией, служит доказательством, что киевский режим не желает мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины.
"Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять", - приводит РБК слова Захаровой.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.