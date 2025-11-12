https://ria.ru/20251112/zaharova-2054401498.html
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением - РИА Новости, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
Действия британского телеканала Би-би-си из-за искажения речи американского президента Дональда Трампа являются настоящим преступлением, заявила официальный... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:19:00+03:00
2025-11-12T10:19:00+03:00
2025-11-12T10:19:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054368694.html
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054237546.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си, мария захарова
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си, Мария Захарова
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
Захарова назвала действия исказившего речь Трампа Би-би-си преступлением
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Действия британского телеканала Би-би-си из-за искажения речи американского президента Дональда Трампа являются настоящим преступлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это были подтасовки за счет цензурирования его выступления (Трампа – ред.). Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением", - сказала Захарова в ходе эфира на радио Sputnik
.
По ее словам, цензура бывает разной. В одном случае цензура подразумевает отказ от выпуска какой-либо информации. В другом - "берут клей и вырезают из выступлений и интервью только то, что нужно", как правило, берется та информация, которая идет "в поддержку их заранее сформированного тезиса".
"Я рассматриваю это как настоящее информационное преступление. Особенно, когда ситуация наэлектризована, и особенно когда ты понимаешь, что от этих материалов будет зависеть судьба человека, страны, народа", - резюмировала дипломат.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си
Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США
в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа
, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".