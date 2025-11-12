Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением - РИА Новости, 12.11.2025
10:19 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением - РИА Новости, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
Действия британского телеканала Би-би-си из-за искажения речи американского президента Дональда Трампа являются настоящим преступлением, заявила официальный... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
мария захарова
сша
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си, мария захарова
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си, Мария Захарова
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением

Захарова назвала действия исказившего речь Трампа Би-би-си преступлением

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Действия британского телеканала Би-би-си из-за искажения речи американского президента Дональда Трампа являются настоящим преступлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это были подтасовки за счет цензурирования его выступления (Трампа – ред.). Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением", - сказала Захарова в ходе эфира на радио Sputnik.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си
03:50
По ее словам, цензура бывает разной. В одном случае цензура подразумевает отказ от выпуска какой-либо информации. В другом - "берут клей и вырезают из выступлений и интервью только то, что нужно", как правило, берется та информация, которая идет "в поддержку их заранее сформированного тезиса".
"Я рассматриваю это как настоящее информационное преступление. Особенно, когда ситуация наэлектризована, и особенно когда ты понимаешь, что от этих материалов будет зависеть судьба человека, страны, народа", - резюмировала дипломат.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа
Вчера, 16:08
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-сиМария Захарова
 
 
