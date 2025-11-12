Захарова назвала действия Би-би-си преступлением

По ее словам, цензура бывает разной. В одном случае цензура подразумевает отказ от выпуска какой-либо информации. В другом - "берут клей и вырезают из выступлений и интервью только то, что нужно", как правило, берется та информация, которая идет "в поддержку их заранее сформированного тезиса".