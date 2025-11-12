Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС стабилизировалась после восстановления работы обеих внешних ЛЭП, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация стабилизировалась в части электроснабжения. Надо сказать что совместно с МАГАТЭ мы всё-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий - "Днепровской" и "Ферросплавной", и станция, отстояв месяц на внутренних дизелях, с прошлой недели уже работает в режиме полного внешнего электроснабжения, это повышает ее надежность, устойчивость", - сказал Лихачев журналистам.

В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.