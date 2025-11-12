Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
17:33 12.11.2025 (обновлено: 18:35 12.11.2025)
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС стабилизировалась после восстановления работы обеих внешних ЛЭП, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.11.2025
алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС

Лихачев: ситуация с электроснабжением ЗАЭС стабилизировалась после ремонта ЛЭП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС стабилизировалась после восстановления работы обеих внешних ЛЭП, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация стабилизировалась в части электроснабжения. Надо сказать что совместно с МАГАТЭ мы всё-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий - "Днепровской" и "Ферросплавной", и станция, отстояв месяц на внутренних дизелях, с прошлой недели уже работает в режиме полного внешнего электроснабжения, это повышает ее надежность, устойчивость", - сказал Лихачев журналистам.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
Руководство и персонал Запорожской АЭС совершили практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении с помощью дизель-генераторов, в этих условиях была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС, сказал ранее Лихачев РИА Новости.
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
