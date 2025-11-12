https://ria.ru/20251112/zaes-2054559379.html
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС стабилизировалась после восстановления работы обеих внешних ЛЭП, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:33:00+03:00
2025-11-12T17:33:00+03:00
2025-11-12T18:35:00+03:00
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20251112/peregovory-2054558657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев заявил о стабилизации ситуации с электроснабжением ЗАЭС
Лихачев: ситуация с электроснабжением ЗАЭС стабилизировалась после ремонта ЛЭП
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Запорожской АЭС стабилизировалась после восстановления работы обеих внешних ЛЭП, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация стабилизировалась в части электроснабжения. Надо сказать что совместно с МАГАТЭ мы всё-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий - "Днепровской" и "Ферросплавной", и станция, отстояв месяц на внутренних дизелях, с прошлой недели уже работает в режиме полного внешнего электроснабжения, это повышает ее надежность, устойчивость", - сказал Лихачев журналистам.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
Руководство и персонал Запорожской АЭС совершили практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении с помощью дизель-генераторов, в этих условиях была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС, сказал ранее Лихачев РИА Новости.