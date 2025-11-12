Японский общественный деятель рассказал, почему хочет снова посетить Крым

ТОКИО, 12 ноя - РИА Новости. Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура, церемония награждения которого нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие" за вклад в гуманитарное сотрудничество между двумя странами прошла в посольстве РФ в Токио, сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что хотел бы снова посетить Крым, чтобы рассказать в Японии правду.
"Я был в Крыму 12 или 13 раз. В первый раз я поехал в августе 2014 года, во второй раз - в сентябре 2014 года. В третий раз я поехал вместе с экс-премьер-министром Японии Юкио Хатоямой. Я являюсь членом общества дружбы Крыма, был наблюдателем в парламенте Крыма. Я также ездил в Абхазию и Южную Осетию. Люди во всех этих местах с большой симпатией относятся к Японии. Важно, чтобы в Японии знали доброту, теплоту и человеческую силу этих людей", - сказал Кимура.
"Также было и в Крыму. Нужно, чтобы росло число людей, которые по-настоящему видят, (что происходит - ред.). Я хочу рассказывать о своем опыте и расширять этот круг. Бахчисарай, Ялта, Судак - прекрасные места. Если получится, я бы хотел снова их посетить. Я хочу воспринять переживания русских людей, крымчан. Сейчас в мире пропагандируется неправда, а я считаю важным передавать правду, в отличие от "рекламного агентства войны" (западных СМИ - ред.)", - добавил Кимура.
Он сказал также, что хотел бы отправиться и в Донбасс, если у него будет такая возможность.
Торжественная церемония вручения нагрудного знака МИД России "За взаимодействие" японскому общественному деятелю, председателю патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимуре за вклад в российско-японское гуманитарное сотрудничество прошла в посольстве РФ в Токио. Кимура стал первым японцем, посетившим Крым в 2014 году.