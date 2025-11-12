Японский общественный деятель рассказал, почему хочет снова посетить Крым

ТОКИО, 12 ноя - РИА Новости. Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура, церемония награждения которого нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие" за вклад в гуманитарное сотрудничество между двумя странами прошла в посольстве РФ в Токио, сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что хотел бы снова посетить Крым, чтобы рассказать в Японии правду.