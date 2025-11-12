Япония сожалеет о запрете на въезд в Россию 30 граждан

ТОКИО, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей научных кругов и СМИ, но намерено сохранять надлежащее взаимодействие с РФ по различным вопросам, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Во вторник Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам. В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица.
"Решение российской стороны, затронувшее представителей академического сообщества и медиа, вызывает сожаление. Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам", - сказал Кихара.
Генсек отметил, что Москва объяснила введение ограничений ответом на японские санкции, однако Токио отвергает такую логику. Кихара вновь повторил позицию Японии о том, что введенные Токио меры были реакцией на ситуации на Украине. Он также уточнил, что российской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам, а также доведена соответствующая позиция правительства Японии.
"Мы ясно донесли нашу позицию и подчеркнули важность гуманитарных, научных и общественных обменов между странами", - заявил он.
