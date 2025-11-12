Япония сожалеет о запрете на въезд в Россию 30 граждан

ТОКИО, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, в том числе для представителей научных кругов и СМИ, но намерено сохранять надлежащее взаимодействие с РФ по различным вопросам, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.