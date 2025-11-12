Экс-начальник отдела Роспотребнадзора Кузбасса получила срок за взятки

КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Бывшая начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Алла Белокрылова получила 10 лет общего режима за взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в мае — июне 2013 года директор Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр" предложила подсудимой, занимавшей вышеуказанную должность, взятку в виде ежемесячных выплат денежных средств по фиктивным договорам оказания услуг за общее покровительство деятельности центра. На поступившее предложение женщина согласилась", – сообщает прокуратура.

В июне 2013 года между образовательным учреждением и осужденной для придания законности получению ею денег был заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг по разработке учебно-методического материала дополнительного образования. Фактически работы по данному договору осужденная не выполняла, но получила от организации 70 тысяч рублей.

"В январе 2014 года между учебно-методическим центром и подсудимой на неопределенный срок был заключен фиктивный трудовой договор, по которому последняя была принята на должность преподавателя, однако к выполнению своих служебных обязанностей не приступила. Несмотря на данный факт, в качестве оплаты по договору …с 17.02.2014 по 17.02.2020 ей было перечислено свыше 1,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в январе 2020 года между сторонами был заключен еще один фиктивный договор оказания возмездных услуг, по которому осужденная получила около 530 тысяч рублей.

Таким образом, с 2013 года по 2020 год она получила от организации взятку на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уточняется, что преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области