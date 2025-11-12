Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
10:08 12.11.2025 (обновлено: 10:23 12.11.2025)
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
В руках мальчика в Красногорске взорвалась взрывчатка массой около десяти граммов тротила, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске

Масса взрывчатки, которую поднял ребенок в Красногорске, составила около 10 г

Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В руках мальчика в Красногорске взорвалась взрывчатка массой около десяти граммов тротила, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
«
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около десяти граммов в тротиловом эквиваленте", — заявили в ведомстве.
По делу назначили взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы. Следователи ищут причастных к преступлению.
Во вторник СК заявил, что десятилетний мальчик поднял с земли СВУ, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
Предположительно, взрывчатка содержала поражающие элементы кустарного производства. По данным Life, ее начинили мелкими гвоздями.
Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.
ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ксения Мишонова
 
 
