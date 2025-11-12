https://ria.ru/20251112/vzryvchatka-2054399719.html
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 12.11.2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
В руках мальчика в Красногорске взорвалась взрывчатка массой около десяти граммов тротила, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
Масса взрывчатки, которую поднял ребенок в Красногорске, составила около 10 г
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В руках мальчика в Красногорске взорвалась взрывчатка массой около десяти граммов тротила, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около десяти граммов в тротиловом эквиваленте", — заявили в ведомстве.
По делу назначили взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы. Следователи ищут причастных к преступлению.
Во вторник СК заявил, что десятилетний мальчик поднял с земли СВУ, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточнила, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
Предположительно, взрывчатка содержала поражающие элементы кустарного производства. По данным Life
, ее начинили мелкими гвоздями.
Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.