СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В руках мальчика в Красногорске взорвалась взрывчатка массой около десяти граммов тротила, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около десяти граммов в тротиловом эквиваленте", — заявили в ведомстве.

По делу назначили взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы. Следователи ищут причастных к преступлению.